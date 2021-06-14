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مراكز شباب كفر الشيخ تفتح أبوابها لاستقبال راغبي تلقى لقاح كورونا

الإثنين 14/يونيو/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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استقبلت مراكز الشباب بقرى محافظة كفر الشيخ أعدادًا كبيرة من المواطنين المسجلين من راغبي تلقي لقاح فيروس كورونا، للتخفيف على المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من مشقة الانتقال لمراكز تقديم اللقاح.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على اهتمام الدولة بالمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم، في ظل جائحة كورونا من خلال توفير اللقاح المضاد للفيروس، حرصًا على الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا، مناشدًا المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامة والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنبًا لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا كورونا.

وأعرب نورالدين، عن شكره وتقديره للفرق الطبية، نظرا لمجهوداتهم الكبيرة في مواجهة هذا الفيروس اللعين، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم للاستمرار في استكمال هذه الجهود، مناشدا جموع المواطنين بسرعة التسجيل لتلقي اللقاح لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.


وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن 150 مركزا للشباب من بينهم مركزي شباب شنو وبيلا التابع لإدارة شباب كفرالشيخ، وبالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية " وحدة الطب العلاجي " والمجلس القومي للمرأة بالمحافظة يستقبلون المواطنين متلقي لقاح كورونا المستجد، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة في مواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأضاف محروس، أنه تابع استقبال المواطنين بمركز شباب شنو، لتلقي المواطنين لقاح كورونا، مشيرًا إلى مراكز الشباب تقدم خدمات للمواطنين خلال تلك الأزمة،مؤكدًا على التعاون مع الدكتورة امانى شاكر، مقرر المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ وعميد كلية التربية النوعية، والدكتورة سماح جاد، مدير عام الطب العلاجي ومسؤولة غرفة أزمات كورونا بمديرية الشؤون الصحية، والدكتور محمد بركات، مساعد الطب العلاجى،والدكتور محمد قنديل، مساعد مدير إدارة المستشفيات،و هويدا بلتاجى، مدير مركز شباب شنو، لتوفير كل سبل الراحة للراغبين في تلقي لقاح كورونا.

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