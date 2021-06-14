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الصحة العالمية تؤكد انخفاض عدد حالات الإصابة بـ"كورونا" للأسبوع السابع

الإثنين 14/يونيو/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت منظمة الصحة العالمية انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم للأسبوع السابع على التوالي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أكد الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس، مدير عام المنظمة أن انخفاض الحالات لم يكن بالسرعة الكافية.

تصريحات غبريسيوس جاءت في مؤتمر المنظمة الصجفي نصف الأسبوعي الذي تعقده لكشف تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وفيما كشف مدير المنظمة أن عدد حالات الوفاة ظل كما هو طيلة هذه الفترة، أعرب عن قلقه من وضع الوباء في قارة إفريقيا.

وتحدث غبريسيوس عن اللقاحات مؤكدا أن نقلها عبر العالم أصبح يتم بشكل أسرع، لافتا إلى أن وقف الجائحة يحتاج إلى تحصين 70 % من سكان العالم على الأقل،  وهو ما يحتاج بحسبه إلى قرابة 11 مليار جرعة من اللقاحات .

ودعا مدير منظمة الصحة العالمية إلى التزام كل بلدان العالم بالتدابير الوقائية الصارمة، مؤكدا أنها ستظل عنصرا ناجعا للغاية فى مواجهة كل متغيرات الفيروس.

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