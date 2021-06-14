يسبب الأزمة الصدرية.. "تاج الدين" يحذر من الانتقال المفاجئ من درجات حرارة منخفضة إلى مرتفعة

نصح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، بعدم الانتقال من درجة حرارة مرتفعة إلى درجة حرارة منخفضة والعكس"، مشيرا إلى أن إصابة الفرد بـ نزلات البرد الصيفي من ضمن أسبابه الرئيسية؛ هي الانتقال من درجة حرارة مرتفعة إلى درجة حرارة منخفضة والعكس".



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه إذا كان الفرد مصاب بحساسية على الصدر او الربو والنزلة الشعبية المزمنة وانتقل من مكان به درجات حرارة مرتفعة إلى مكان به تكييف ودرجات حرارة منخفضة قد يصاب بأزمة صدرية والتهاب رئوي".



كما ناشد المواطنين بتفادي الانتقال المفاجئ من درجات حرارة منخفضة إلى مرتفعة بشكل مفاجئ أو العكس؛ كي لا يصاب بنزلات البرد".