"رسايل الساعة الرملية" يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021

يشارك كتاب "رسايل الساعة الرملية" للكاتبة ريمان محسن عن دار ليان للنشر و التوزيع في معرض الكتاب في دورته الـ 52، ويعرض الكتاب جزء من رحلتنا في الحياة من العمل والدراسة والتعامل مع الآخرين وعمل الخير والقيم التي تربينا عليها والحكمة وراء الأحداث معرفة هذه الحكمة تجعلنا نصل إلى مرحلة الرضا والراحة.

الكتاب جاء باللغة العامية ليكون أقرب إلى لغة القاريء العامية وهو عبارة عن حواديت كثيرة ستجد حتماً نفسك في معظمها.

وتقول ريمان عن كتابها: جزء من رسالتي في الدنيا أن أقول ماذا استفدت من رحلتي البسيطة في الحياة حتى الآن، وقد تغيرت حياتي في اليوم الذي عرفت فيه الحكمة من وراء موقف صعب تعرضت له منذ 10 سنوات وكنت اعتقد أنه الأصعب علي الإطلاق.

درست ريمان علوم مختلفة حيث حصلت على بكالريوس هندسة، وماجيستير إدارة الأعمال من جامعة أسلسكا فرنسا، وكذلك دبلومة تسويق إلكتروني من الغرفة الكندية و حاليا مازالت تدرس دبلومة الصحة النفسية من جامعة عين شمس.

بدأت ريمان في كتابة "رسائل الساعة الرملية" منذ عام 2012، وقالت أن مبادرة "المعتكف الكتابي" للكاتبة هدي أنور لها الفضل في ظهور الكتاب للنور، حيث تلقيت تدرب قوي ساعدني في أن أخرج ما بداخلي من خلال الكتابة التي أعشقها.