إنريكي يُعلن تشكيل إسبانيا لمواجهة السويد في يورو 2020

أعلن لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن تشكيل منتخب بلاده الذي سيواجه السويد بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الأولى من ور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020.





وتضم مجموعة إسبانيا، كل من منتخب سلوفاكيا وبولندا والسويد.





وجاء تشكيل منتخب إسبانيا كالتالي:





حراسة المرمى: يوناي سيمون.





خط الدفاع: جوردي ألبا – إيميريك لابورتي– باو توريس – ماركوس لورينتي.





خط الوسط: بيدري ــ رودري ــ كوكي.





خط الهجوم: فيران توريس ــ داني أولمو ــ ألفارو موراتا.



