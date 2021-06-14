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المتحدة للخدمات الإعلامية توقع بروتوكول تعاون مع نقابة الممثلين

الإثنين 14/يونيو/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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وقع مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية، متمثلة في النقيب الدكتور أشرف زكي.

حضر توقيع البروتوكول رئيس مجلس الإدارة الأستاذ حسن عبد الله ، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عمرو الفقي ، والرئيس التنفيذي للتشغيل المهندس حسام صالح ، والأستاذ حسام مصطفى رئيس القطاع المالی.

 وقال الدكتور أشرف زكي عقب توقيع البروتوكول، إن هذا التعاون مهم جدا والهدف منه حماية المهنة وتشغيل أعضاء النقابة فلن يمارس مهنه التمثيل في كل أعمال المتحدة إلا أعضاء النقابة أو بتصريح منها لمن لم يحصل على العضوية وهذه عدالة فنية لابد أن تتحقق وتفعل في الفترة المقبلة وذلك من خلال هذا التعاون.

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