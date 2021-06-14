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بسبب الطقس.. مستشار الرئيس يحذر هذه الفئة من المرضى (فيديو)

الإثنين 14/يونيو/2021 - 08:10 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن التعرض البعض لالتهابات نتيجة تغير حالة الطقس أمر طبيعي خاصة لمن لا يعانون من أمراض مزمنة.

واوضح "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن من ضمن الأسباب الرئيسية للإصابة بالبرد الصيفي الانتقال من درجة حرارة مرتفعة إلى البرد أو العكس، منوها بأن هذه النوعية من نزلات البرد معروفة خلال فترة الانتقال ما بين الفصول.

ولفت إلى أن الخطورة من هذه النوعية من نزلات البرد تكمن خطورتها إذا كان الشخص بمرض مزمن مثل أمراض الحساسية، أو السدة الرئوية، أو الربو مناشدا المواطنين، قائلا: "احذروا.. لا تنتقلوا من حرارة مرتفعة إلى هواء مكيف حتى لا تصابوا بنزلات برد".

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