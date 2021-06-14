Advertisements

استشاري تغذية يكشف أسباب زيادة الوزن (فيديو)

الإثنين 14/يونيو/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف الدكتور خالد أحمد غزالي، استشارى التغذية العلاجية، الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن، مشيرًا إلى أن نمط التغذية في مصر تغير وأصبح أقرب للنمط الأمريكي، وكذلك المياه الغازية تؤدي للسمنة، بالإضافة إلى عدم انتظام مواعيد الطعام.

وأشار "غزالي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "حكاية أكلة" المذاع عبر فضائية "دريم"، إلى أن نسبة استهلاك السكر في مصر ارتفعت الفترة الحالية عن السابق؛ مما أدى إلى زيادة الوزن، والإصابة بمرض السكر، مشددا على أهمية شرب المياه بكميات كبيرة، والالتزام بالعادات الصحية السليمة، منوها بأنه لا يجب تناول الطعام بصورة سريعة أو أثناء ممارسة عمل ما.

وأضاف استشارى التغذية العلاجية، أن مريض السمنة يعانى من شهية عالية فى تناول الطعام، ومن ثم يزداد حجم الدهون فى جسمه، موضحا أنهم يعطون لمريض السمنة نباتات تقلل الشهية، وتشعره بالشبع، معلقا: "نحن ضد الحرمان من الطعام في المنظومة".

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ يوم

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. عرض خليجي يُنقذ الأهلي من فخ بادجي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الأهلي المنتظرة مُهددة بالفشل

منذ 17 دقيقة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأرجنتين وتشيلي في كوبا أمريكا 2021

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يقرر رحيل ثلاثي ناري لضم صفقة الريال المُنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ ساعة و 28 دقيقة

آخر تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ 41 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ ساعة

كارتيرون يطلب ضم نجم الوداد المغربي لتعويض رحيل فرجاني ساسي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بأمر كارتيرون.. الزمالك يستهدف صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 29 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل

07:01 م

خاص.. عرض خليجي يُنقذ الأهلي من فخ بادجي

08:01 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

08:30 م

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

12:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة