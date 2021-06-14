ماهي أعراض ما بعد التعافي من كورونا؟.. مستشار الرئيس للصحة يجيب

أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الأعراض التي قد تظهر ما بعد التعافي من فيروس كورونا علي بعض الحالات ونسبتها ليست كبيرة، موضحا أن بعد التعافي من فيروس كورونا قد تستمر بعض الأعراض والتداعيات لكن معظمها قابل للشفاء.



وقال "تاج الدين"، مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، اليوم الإثنين إن الأعراض جزء منها تنفسي والجزء الأخر أعراض عامة في الجسم مثل التكسير والشعور بالألم، كما أن بعض الحالات قد تستمر لديهم حالة من القلق الكبير وتستمر أعراض نفسية مع الفرد رغم التعافي".



وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية:" البعض قد يعاني من أعراض وتداعيات في الجهاز التنفسي، والبعض قد يصاب بتلفيات في الرئة، وتلك الأعراض تجعل الفرد يشعر بصعوبة في التنفس والحركة ولكن الأعراض لها علاج وعلى من يصاب بها ألا يشعر بالقلق".

