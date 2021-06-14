Advertisements

ماهي أعراض ما بعد التعافي من كورونا؟.. مستشار الرئيس للصحة يجيب

الإثنين 14/يونيو/2021 - 08:13 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الأعراض التي قد تظهر ما بعد التعافي من فيروس كورونا علي بعض الحالات ونسبتها ليست كبيرة، موضحا أن بعد التعافي من فيروس كورونا قد تستمر بعض الأعراض والتداعيات لكن معظمها قابل للشفاء.

وقال "تاج الدين"، مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، اليوم الإثنين إن الأعراض جزء منها تنفسي والجزء الأخر أعراض عامة في الجسم مثل التكسير والشعور بالألم، كما أن بعض الحالات قد تستمر لديهم حالة من القلق الكبير وتستمر أعراض نفسية مع الفرد رغم التعافي".

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية:" البعض قد يعاني من أعراض وتداعيات في الجهاز التنفسي، والبعض قد يصاب بتلفيات في الرئة، وتلك الأعراض تجعل الفرد يشعر بصعوبة في التنفس والحركة ولكن الأعراض لها علاج وعلى من يصاب بها ألا يشعر بالقلق".

أخبار تهمك

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ ساعة

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ يوم

عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة الأهلي المنتظرة مُهددة بالفشل

منذ 17 دقيقة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأرجنتين وتشيلي في كوبا أمريكا 2021

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

بأمر كارتيرون.. الزمالك يستهدف صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 29 دقيقة

آخر تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ 41 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. عرض خليجي يُنقذ الأهلي من فخ بادجي

منذ أقل من نصف ساعة

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ يوم

كومان يقرر رحيل ثلاثي ناري لضم صفقة الريال المُنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يطلب ضم نجم الوداد المغربي لتعويض رحيل فرجاني ساسي

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل

07:01 م

خاص.. عرض خليجي يُنقذ الأهلي من فخ بادجي

08:01 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

08:30 م

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

12:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة