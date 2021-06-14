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صفقة الأهلي المنتظرة مُهددة بالفشل

الإثنين 14/يونيو/2021 - 08:12 م
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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توقف عرض النادى الأهلى لضم المحترف المغربى سفيان رحيمى، جناح فريق الرجاء المغربى، عند 3 ملايين دولار، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما أشارت إليه بعض المصادر، إلى أن إدارة الرجاء البيضاوي المغربي ترغب في الحصول على 4 ميلايين دولار من أجل التخلي عن اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت :"إدارة المارد الأحمر تخطط للتواصل من جديد مع إدارة الفريق المغربي، لمحاولة الوصول إلى اتفاق في الصفقة من الناحية المادية".

يذكر أن رحيمى يعتبر على رأس العناصر التى يرغب الأهلى فى التعاقد معها فى انتقالات الصيف لتدعيم مركز الجناح.

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