صفقة الأهلي المنتظرة مُهددة بالفشل

توقف عرض النادى الأهلى لضم المحترف المغربى سفيان رحيمى، جناح فريق الرجاء المغربى، عند 3 ملايين دولار، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ووفقا لما أشارت إليه بعض المصادر، إلى أن إدارة الرجاء البيضاوي المغربي ترغب في الحصول على 4 ميلايين دولار من أجل التخلي عن اللاعب بنهاية الموسم الجاري.





وأضافت :"إدارة المارد الأحمر تخطط للتواصل من جديد مع إدارة الفريق المغربي، لمحاولة الوصول إلى اتفاق في الصفقة من الناحية المادية".



