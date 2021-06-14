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"ماكرون" يرحب باللقاء المرتقب بين "بوتين" و"بايدن"

الإثنين 14/يونيو/2021 - 08:11 م
بوابة الفجر
وكالات
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رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقمة المرتقبة، الأربعاء المقبل، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي على هامش قمة الناتو، اليوم الاثنين، "نرحب بالقمة المرتقبة يوم الأربعاء المقبل بين بايدن وبوتين".

وأضاف ماكرون: "يجب العمل على إيجاد حوار صارم وجاد مع روسيا ونشدد على ضرورة اكتشاف حلول للسيطرة على قضية التسلح".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان بوتين وبايدن في العاصمة السويسرية، جنيف، في 16 يونيو الجاري، في فيلا "لا غرانج"، لمناقشة العلاقات الروسية الأمريكية، والاستقرار الاستراتيجي، فضلاً عن مكافحة وباء "كورونا" وتسوية النزاعات الإقليمية (دونباس وأوكرانيا).

ويتوقع المراقبون محادثات صعبة بين بايدن وبوتين وذلك على خلفية الخلافات الأخيرة بينهما، ويرون أن القمة لن تحل جميع الخلافات لكنها على الأقل وسيلة للحد من الصراع وتهدئة التوتر بشكل عام في العلاقات بين البلدين.

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية، قارن خلالها بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن.

وقال بوتين خلال اللقاء: "الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب شخص متميز وموهوب، وإلا لما أصبح رئيسًا للدولة. إنه شخص ذكي. قد يكون محبوبًا من قبل البعض، أو العكس من قبل البعض الآخر. إنه بالطبع ليس نتاجًا للسياسة الأمريكية، وليس له تاريخ سياسي".

وحول بايدن قال بوتين: "الرئيس بايدن يختلف اختلافًا جوهريًا عن ترامب. إنه محترف، عمل في مجال السياسة طوال حياته. لقد كان يفعل هذا لسنوات عديدة. وهذه حقيقة واضحة".

وأكد بوتين أنه خلال فترة رئاسته، اعتاد على الانتقادات، مشيرا إلى أنه عمل دائمًا لصالح الشعب الروسي. والانتقادات المختلفة ليست شيئًا يستحق القلق بشأنه.

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