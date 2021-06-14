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رئيس جامعة كفرالشيخ يفتتح 5 معارض فنية طلابية

الإثنين 14/يونيو/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، معرض جماليات "التابستري" لطلاب الفرقة الثالثة قسم التربية الفنية، ومعرض إكسسوارات جلدية لطلاب الفرقة الثانية بكلية التربية النوعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أماني محمد شاكر، عميد كلية التربية النوعية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئةالمعاونه والطلاب.

ومعرض جماليات التشكيل برقائق الألمونيوم بإشراف الدكتور رشا عبد الله جاويش، أستاذ أشغال المعادن المساعد والمعادن ميرنا النحاس، ومعرض ملامح فن " الكولاج " إشراف الدكتور سماح الرفاعي أستاذ الأشغال الفنية المساعد والمدرس المساعد أسماء هلال، ومعرض أعمال طلابية لمادة طباعة المنسوجات منفذة بأسلوب الاستنسل وأسلوب الباتيك الشمعي تحت إشراف ا.د رانيا عبده الإمام، والمدرس المساعد هدير محمد الدسوقي كما تم المشاركة بمعرض للأعمال النسيجية نتاج التجربة البحثية لرسالة الماجستير للباحثة هاله على محمد فراج تحت إشراف ا. د أماني محمد شاكر عن الأقمشة غير المنسوجة non-woven.

وقال رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي إن المعارض تضمنت العديد من الأعمال الفنية المتميزة التي تعكس إبداعات الطلاب وقدرتهم على استخدام خامات البيئة المحيطة بشكل فني رائع.

وأضاف رئيس الجامعة بأننا نهتم بإعداد وتدريب طلابنا من خلال تنظيم عدد من الورش العملية التدريبية للارتقاء بمستوى الطلاب طبقا لأحدث التقنيات لمواكبة التكنولوجيا المتطورة لإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وأكد د. دسوقي اهتمام إدارة الجامعة برعاية الموهوبين ودعمهم وتشجيعهم مع تنمية قدراتهم في المجالات كافة مشيرا إلى أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية الشخصية وبناء الروح الإبداعية لدى الفرد.

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