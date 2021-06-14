الأعلى للثقافة يعلن أسماء الفائزين فى مسابقة العزف على آلة السمسمية





أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي عن اسماء الفائزين بمسابقة العزف على آلة السمسمية، حيث جائز النتيجة كالتالي:





أولا: الغناء بمصاحبة السمسمية لعملين غنائيين الأول من فنون الضمة التراثية والثاني من فنون السمسمية، لمجموعة لا تزيد عن 5 أفراد:

الغناء (من 2 -3 مغنيين) + آلة سمسمية + آلة إيقاع – مع إمكانية وجود مؤدي للرقص التراثي المرتبط بفن السمسمية.

المركز الأول وتبلغ قيمة الجائزة 10000 ج لفرقة صحبة سمسمية المكونة من كل من محمد مجدي محمود إبراهيم: 2000ج، وكريم رجب أحمد علي عبد الله: 2000ج، ومحمود أحمد محمد عبد الموجود: 2000ج، ومحمد العربي محمد موسى دياب: 2000ج، وخالد محمد محمد حسن شبكي: 2000ج









المركز الثاني وتبلغ قيمتها

8000 ج، لفرقة أمواج، والمكونة مم إيمان محمد أحمد أحمد حدو: 1600ج، ومحمود طه حسن مشمش: 1600ج، وآية محمد علي مرسي عباس: 1600ج، وسالي محمد حسني محمد السيد الخياط: 1600ج، وسجود صابر محمد أحمد إبراهيم: 1600ج.





المركز الثالث وتبلغ قيمتها 5000 ج، لفرقة شباب بورسعيد، والمكونة من محمد علي عبد القادر زيادة: 1250ج، ومحمد إسماعيل عبادي إسماعيل: 1250ج، ومحمود حسن حسن جلبي حسين: 1250ج، ومحمد محمد يوسف إسماعيل: 1250ج.





ثانيًا: العزف المنفرد على السمسمية للكبار (18 سنة) لمقطوعتين، الأولى: عمل تراثي من فن الضمة، والثانية: مقطوعة حديثة من أعمال السمسمية (لا تزيد المقطوعة الواحدة عن 3 دقائق).





المركز الأول فاز به:، أحمد حسن حسن يوسف عشري 7000 ج





وفاز بالمركز الثاني: علام جابر علام عبد اللطيف 5000 ج.





اما المركز الثالث فقد حصل عليه:

كمال محمد السيد محمد الروبي

3000 ج.





ثالثًا: العزف المنفرد على السمسمية للبراعم (من 8 -17 سنة) لمقطوعتين، الأولى: عمل تراثي من فن الضمة، والثانية: مقطوعة حديثة من أعمال السمسمية (لا تزيد المقطوعة الواحدة عن 3 دقائق).





وفاز بالمركز الأول عبد الله علي السيد علي 5000 ج.





وحصل على المركز الثاني: أحمد محمد فتحي خليل محمد

3000 ج.





اما المركز الثالث فقد حجبت