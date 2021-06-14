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الأعلى للثقافة يعلن أسماء الفائزين فى مسابقة العزف على آلة السمسمية

الإثنين 14/يونيو/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي عن اسماء الفائزين بمسابقة العزف على آلة السمسمية، حيث جائز النتيجة كالتالي:

أولا: الغناء بمصاحبة السمسمية لعملين غنائيين الأول من فنون الضمة التراثية والثاني من فنون السمسمية، لمجموعة لا تزيد عن 5 أفراد:
الغناء (من 2 -3 مغنيين) + آلة سمسمية + آلة إيقاع – مع إمكانية وجود مؤدي للرقص التراثي المرتبط بفن السمسمية.
المركز الأول وتبلغ قيمة الجائزة 10000 ج لفرقة صحبة سمسمية المكونة من كل من محمد مجدي محمود إبراهيم:  2000ج، وكريم رجب أحمد علي عبد الله: 2000ج، ومحمود أحمد محمد عبد الموجود: 2000ج، ومحمد العربي محمد موسى دياب: 2000ج، وخالد محمد محمد حسن شبكي: 2000ج


المركز الثاني وتبلغ قيمتها 
8000 ج، لفرقة أمواج، والمكونة مم إيمان محمد أحمد أحمد حدو: 1600ج، ومحمود طه حسن مشمش: 1600ج، وآية محمد علي مرسي عباس: 1600ج، وسالي محمد حسني محمد  السيد الخياط: 1600ج، وسجود صابر محمد أحمد إبراهيم:  1600ج. 

المركز الثالث وتبلغ قيمتها 5000 ج، لفرقة شباب بورسعيد، والمكونة من محمد علي عبد القادر زيادة: 1250ج، ومحمد إسماعيل عبادي إسماعيل:  1250ج، ومحمود حسن حسن جلبي حسين:  1250ج، ومحمد محمد يوسف إسماعيل:  1250ج. 

ثانيًا: العزف المنفرد على السمسمية للكبار (18 سنة) لمقطوعتين، الأولى: عمل تراثي من فن الضمة، والثانية: مقطوعة حديثة من أعمال السمسمية (لا تزيد المقطوعة الواحدة عن 3 دقائق).

المركز الأول فاز به:، أحمد حسن حسن يوسف عشري 7000 ج

وفاز بالمركز الثاني:  علام جابر علام عبد اللطيف 5000 ج. 

اما المركز الثالث فقد حصل عليه:
كمال محمد السيد محمد الروبي
3000 ج. 

ثالثًا: العزف المنفرد على السمسمية للبراعم (من 8 -17 سنة) لمقطوعتين، الأولى: عمل تراثي من فن الضمة، والثانية: مقطوعة حديثة من أعمال السمسمية (لا تزيد المقطوعة الواحدة عن 3 دقائق).

وفاز بالمركز الأول عبد الله علي السيد علي 5000 ج. 

وحصل على المركز الثاني:  أحمد محمد فتحي خليل محمد
3000 ج. 

اما المركز الثالث فقد حجبت
2000 ج.

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