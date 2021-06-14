احتياطي تونس من العملات الأجنبية يتراجع 37.5 مليون دينار

تراجعت احتياطيات تونس من العملات الأجنبية، بقيمة 37.5 مليون دينار؛ لتظل كافية لتغطية واردات 139 يوماً من احتياجاتها الأساسية.





وأشار البنك المركزي التونسي، في بيانات على موقعه الرسمي، إلى تراجع احتياطات النقد الأجنبي إلى 21.255 مليار دينار، يوم الاثنين 14 يونيو / حزيران الجاري، مقارنة بنحو 21.293 مليار دينار في اليوم السابق.





وتراجعت احتياطيات المركزي التونسي من النقد الأجنبي بذلك بنسبة 0.18 بالمائة عن مستوياتها في اليوم السابق.





وعلى أساس سنوي، أشارت البيانات لتراجع الاحتياطات الأجنبية 3.38 بالمائة، وكانت قبل عام كامل بقيمة 21.999 مليار دينار، وتكفي لتوريدات 140 يوماً.





وقرر المركزي التونسي في اجتماعه الأخير، الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى 6.25 بالمائة.