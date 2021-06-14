Advertisements

رئيس شركة أدوية يعلن مفاجأة عن علاج مصري جديد لعلاج "فيروس سي"

الإثنين 14/يونيو/2021 - 08:52 م
الدكتور شيرين حلمي
الدكتور شيرين حلمي
داليا الحسين
Advertisements
أعلن الدكتور شيرين حلمي رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، عن تسجيل دواء مصري لعلاج فيروس سي في دولة ماليزيا كسابقة هى الأولى من نوعها، مشيرا إلى أنه يتم تصنيع المادة الخام الخاصة به في مصر، وتحديدا بمصانع برج العرب.

وأوضح "حلمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم "، اليوم الإثنين أنه تم تسجيل الدواء بالتعاون مع وزارة الصحة الماليزية والتايلاندية ".

وتابع: " نجحنا في إجراء تجربة سريرية على الدواء المصري في ماليزيا لعلاج فيروس سي لجميع الأنماط الجينية للفيروس"، مشيرا إلى أن في مصر يوجد نمط الجين الرابع، والدواء المصري وصلت نسبة نجاحه لـ 97%.

و أشار إلى أن الدواء الجديد تم تسجيله في ماليزيا لعلاج فيروس سي وسيتم تسجيله الأسبوع الحالي في الصين، موضحا: "لأول مرة دواء مصري لعلاج فيروس سي متواجد في دول كبرى لاحتياجهم له وتكلفة الدواء بسيط".

وأضاف:" تكلفة علاج فيروس سي في ماليزيا بالدواء المصري انخفضت من 11 ألف دولار إلى 300 دولار للفرد الواحد ".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزاره الصحة فيروس سي شركات الدواء المصري الدواء المصري

أخبار تهمك

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 55 دقيقة

كهربا يحسم قرار رحيله عن الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

صفقة الأهلي المنتظرة مُهددة بالفشل

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ يوم

الزمالك يقترب من أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. عرض خليجي يُنقذ الأهلي من فخ بادجي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يقرر رحيل ثلاثي ناري لضم صفقة الريال المُنتظرة

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن حقيقة رفض ليفربول انضمام صلاح للفراعنة في أولمبياد طوكيو

منذ أقل من نصف ساعة

آخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ ساعة

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ يوم

مفاجأة.. نجم الأهلي السابق يوافق على الانضمام للزمالك

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

منذ حوالي 7 ساعات

ميلان يستعد لحسم صفقتين من ريال مدريد

منذ ساعة و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

3 دول فقط يمكنها تصنيعه.. تفاصيل إنتاج دواء كورونا في مصر (فيديو)

3 أدوية تحقق فاعلية كبيرة في علاج كورونا بمصر

تفاصيل طرح أول دواء مصري لعلاج الانسداد الرئوي المزمن

5 أدوية فعالة لعلاج فيروس كورونا يجري تصنعها في مصر

الدواء: توطين صناعة أدوية بروتوكول كورونا بمصر

سعره 34 مليون جنيه.. تعرف على أغلى دواء في العالم (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:32 م

كهربا يحسم قرار رحيله عن الأهلي

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

03:31 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

08:30 م

مفاجأة.. نجم الأهلي السابق يوافق على الانضمام للزمالك

08:31 م

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة