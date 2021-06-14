رئيس شركة أدوية يعلن مفاجأة عن علاج مصري جديد لعلاج "فيروس سي"

أعلن الدكتور شيرين حلمي رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، عن تسجيل دواء مصري لعلاج فيروس سي في دولة ماليزيا كسابقة هى الأولى من نوعها، مشيرا إلى أنه يتم تصنيع المادة الخام الخاصة به في مصر، وتحديدا بمصانع برج العرب.



وأوضح "حلمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم "، اليوم الإثنين أنه تم تسجيل الدواء بالتعاون مع وزارة الصحة الماليزية والتايلاندية ".



وتابع: " نجحنا في إجراء تجربة سريرية على الدواء المصري في ماليزيا لعلاج فيروس سي لجميع الأنماط الجينية للفيروس"، مشيرا إلى أن في مصر يوجد نمط الجين الرابع، والدواء المصري وصلت نسبة نجاحه لـ 97%.



و أشار إلى أن الدواء الجديد تم تسجيله في ماليزيا لعلاج فيروس سي وسيتم تسجيله الأسبوع الحالي في الصين، موضحا: "لأول مرة دواء مصري لعلاج فيروس سي متواجد في دول كبرى لاحتياجهم له وتكلفة الدواء بسيط".



وأضاف:" تكلفة علاج فيروس سي في ماليزيا بالدواء المصري انخفضت من 11 ألف دولار إلى 300 دولار للفرد الواحد ".

