لأول مرة شركة مصرية تصنع المواد الخام لدواء معالج لـ "فيروس سي"

قال الدكتور شيرين حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، إنه لأول مرة سيتم تصنيع المواد الخام لدواء جديد لمعالجة "فيروس سي" في مصانع برج العرب التابعة لشركة فاركو بالتعاون مع وزارتي الصحة الماليزية والتايلاندية.



وأشار "حلمي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن الدواء الجديد يستخدم مع جميع الأنماط الجينية، منوها بأن نتيجة الدواء الذي يتم تصنيعه في مصر تصل إلى 97%، وتم تسجيله في ماليزيا، وسيسجل في الصين خلال هذا الأسبوع.



واوضح أن تكلفة علاج مصاب فيروس سي انخفضت من 11 ألف دولار إلى 300 دولار بفضل هذا الدواء، منوها بأنه لأول مرة يحدث تكتل بين حكومات دول وشركة فاركو لإنتاج دواء.

