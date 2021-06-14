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'الوطنية للصحافة': صرف مكافأة نهاية الخدمة للمُحالين للمعاش عن يناير وحتى 18 فبراير 2020

الإثنين 14/يونيو/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، عن صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المُحالين للمعاش، بالمؤسسات الصحفية القومية، عن شهر يناير 2020 وحتى 18 فبراير 2020، يوم الخميس القادم، الموافق 17 يونيو  2021، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار حرص الهيئة على حقوق جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وتواصلها الدائم والمستمر مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية لذلك؛ حيث نجحت في الحصول علي دعم مالي إضافي استثنائي من وزارة المالية، لسد الفجوة الناتجة عن التأخر في صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المُحالين للمعاش من المؤسسات.

وأضافت الهيئة أنها تعمل مع وزارة المالية، لتوفير الاعتمادات اللازمة، لصرف بقية المستحقات المتأخرة للزملاء المُحالين للمعاش.

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