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آخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد
الإثنين 14/يونيو/2021 - 08:56 م
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الدولي الإسباني سيرجيو راموس، مدافع وقائد فريق ريال مدريد، لم يستقر على وجهته المقبلة حتى الآن.
ومن المقرر أن ينتهي عقد راموس مع ريال مدريد نهاية الموسم الجاري وتحديدًا في 30 يونيو الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع الفريق الملكي.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما، اتصل براموس، وطلب منه الانضمام للذئاب في الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر.
وتابعت الصحيفة، أن رغبة راموس لا تزال البقاء في ريال مدريد من خلال التوصل لاتفاق حول عقد جديد.
وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، أن راموس يرغب في التجديد مع الميرنجي لمدة عامين، بينما يقدم النادي الملكي موسمًا واحدًا في العقد الجديد.
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