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آخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

الإثنين 14/يونيو/2021 - 08:56 م
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الدولي الإسباني سيرجيو راموس، مدافع وقائد فريق ريال مدريد، لم يستقر على وجهته المقبلة حتى الآن.

ومن المقرر أن ينتهي عقد راموس مع ريال مدريد نهاية الموسم الجاري وتحديدًا في 30 يونيو الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع الفريق الملكي.

 وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما، اتصل براموس، وطلب منه الانضمام للذئاب في الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر.

وتابعت الصحيفة، أن رغبة راموس لا تزال البقاء في ريال مدريد من خلال التوصل لاتفاق حول عقد جديد.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، أن راموس يرغب في التجديد مع الميرنجي لمدة عامين، بينما يقدم النادي الملكي موسمًا واحدًا في العقد الجديد.

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ريال مدريد راموس الدوري الإسباني

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