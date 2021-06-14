آخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الدولي الإسباني سيرجيو راموس، مدافع وقائد فريق ريال مدريد، لم يستقر على وجهته المقبلة حتى الآن.





ومن المقرر أن ينتهي عقد راموس مع ريال مدريد نهاية الموسم الجاري وتحديدًا في 30 يونيو الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع الفريق الملكي.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما، اتصل براموس، وطلب منه الانضمام للذئاب في الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر.





وتابعت الصحيفة، أن رغبة راموس لا تزال البقاء في ريال مدريد من خلال التوصل لاتفاق حول عقد جديد.



