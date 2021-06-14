"الجامعة العربية" تكشف أسباب اجتماع وزراء الخارجية العرب بالدوحة غدًا

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب بالدوحة غدًا يهدف لدعم موقف مصر والسودان في أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أن اجتماع الغد يوجه دعوة لمجلس الأمن لتحمل مسئولياته بشأن النزاع حول سد النهضة الإثيوبي.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن النزاع حول سد النهضة جدي وليس هامشي كما يحاول البعض أن يصوره، متابعا: "الاجتماع لن يتجاوز ما تطلبه مصر والسودان اللتان تستعينان بموقف جامعة الدول العربية بالقدر الذي يدعم موقفهما".



وأضاف أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن لا يمكن أن تقف "متفرجة"، فيما يحدث بشأن سد النهضة، مؤكدًا أن مجلس الأمن لديه صلاحية التدخل والتعامل مع هذا الملف.



وأردف، أن النزاع ينتج عنه تهديد للأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا يعد مدخلًا لمجلس الأمن للتدخل في الأزمة لإيجاد حل يتوافق عليه أطراف النزاع للحفاظ على الأمن والاستقرار.



وأكد على أن التوجه لمجلس الأمن من قبل مصر والسودان بشأن أزمة سد النهضة يأتي في الإطار السياسي والدبلوماسي وهذا يجب أن يضعه متخذ القرار في الجانب الإثيوبي في اعتباره.



واختتم السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لا تريد مناقشة أي أزمة متعلقة بالمنابع المائية لأنها تحوي منابع للنيل ومن ثم تكون صاحبة مصلحة في عدم مناقشة ملف سد النهضة.

