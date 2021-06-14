تقارير.. مباراة الترجي والأهلي تشهد حضور الجماهير

كشفت تقارير صحفية تونسية اليوم، أن هناك اتجاه من جانب الحكومة للاتفاق على حضور 5000 آلاف مشجع، لمباراة الترجي ضد الأهلي، بدوري أبطال إفريقيا.





وأكد موقع "نسمة سبور التونسي"، أن الترجي خاطب وزارة الصحة التونسية، من أجل الموافقة على حضور جماهيري، خاصةً أن المباراة هامة.





ومن المقرر أن تطير بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى تونس في الرابعة عصر غدٍ الثلاثاء على متن طائرة خاصة.





ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي الرياضي التونسي، يوم 19 يونيو الجاري على الملعب الأوليمبي في رادس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



