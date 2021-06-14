خبير مياه يكشف نقطة ضعف كبيرة في سد النهضة وموعد بدء الملء الثاني

أكد الدكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق أن هناك نقطة ضعف كبيرة في سد النهضة وذلك بسبب الظروف الإنشائية التي تم بناء الممر الأوسط للسد فيها.



وقال رئيس قطاع مياه النيل الأسبق في تصريح خاص لـ " الفجر " إن هذه الظروف ترجع إلى الأمطار الغزيرة التي تساقطت على السد أثناء وضع الخرسانة، وهذا طبقًا لصور جوجل التي توضح نزول الأسمنت على جسم السد وذلك بسبب كمية الأمطار التي تساقطت عليه.



وأكد الدكتور عبد الفتاح مطاوع أن هذه الظروف الجوية سببت نقطة ضعف كبيرة وهذا يرجع إلى القرارات السياسية التي قامت بتعجيل وضع الخرسانة في حين أن هذا لم يكن الوقت المناسب لتعلية السد.



وقال "مطاوع" إن هناك حالتين سيبدأ من خلالها الملء الثاني لسد النهضة، الأولى عندما تكون كمية الأمطار المتساقطة أعلي من التصرف النهري من خلال فتحتي السد مؤكدًا أن بذلك سيرتفع منسوب البحيرة نتيجة الزيادة في كمية الأمطار، والثانية عندما يتم إغلاق جزء من فتحتي السد والذي يؤدي الى تقليل التصرف النهري للسد مما يؤدي إلى إرتفاع منسوب المياه في البحيرة.



وأضاف رئيس قطاع مياة النيل الأسبق أنه بناءً على حجم الأمطار المتساقطة خلال الفترة القادمة وحجم تسريب المياه من فتحتي السد سيتحدد ميعاد الملء الثاني لسد النهضة، مؤكدًا أن مراكز التنبؤ بالأرصاد العالمية للمناخ والأمطار توقعت أن فيضان النيل هذا العام سيكون أعلى من المتوسط.

