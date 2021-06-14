Advertisements

إيطاليا تسجل 907 إصابات و36 وفاة جديدة بكورونا

الإثنين 14/يونيو/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements


أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، تسجيلها 907 إصابات و36 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".
وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 907، ليصل العدد العام إلى مستوى 4245779 حالة، بينها 157790 نشطة.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا يوم 11 يونيو 1901 حالة، وفي 12 يونيو 1723، وفي 13 يونيو 1390.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 36 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127038 شخصا.

وسبق أن وصل مؤشر الوفيات اليومية الناجمة عن المرض في 11 يونيو 69 حالة، وفي 12 يونيو 52، وفي 13 يونيو 26.

ومن الجدير بالذكر أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دائما في إيطاليا تراجعا في أيام عطلة نهاية الأسبوع والاثنين، لأسباب بيروقراطية وانخفاض عدد الفحوص.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3960951 شخصا، بعد رصد 3394 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسابعة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزاره الصحة ايطاليا اصابات كورونا

أخبار تهمك

كهربا يحسم قرار رحيله عن الأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ يوم

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

كومان يقرر رحيل ثلاثي ناري لضم صفقة الريال المُنتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

آخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب من أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن حقيقة رفض ليفربول انضمام صلاح للفراعنة في أولمبياد طوكيو

منذ نصف ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي السابق يوافق على الانضمام للزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. عرض خليجي يُنقذ الأهلي من فخ بادجي

منذ أقل من ساعتين

صفقة الأهلي المنتظرة مُهددة بالفشل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ يوم

ميلان يستعد لحسم صفقتين من ريال مدريد

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

إيطاليا تسجل 10630 إصابة جديدة بكورونا

إيطاليا تسجل 13762 إصابة جديدة بكورونا

32321 إصابة و987 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البرازيل

إيطاليا تسجل 22409 إصابات جديدة بفيروس كورونا

بريطانيا تسجل 5312 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا ترصد 5948 إصابة و256 وفاة جديدة بكورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:32 م

كهربا يحسم قرار رحيله عن الأهلي

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

03:31 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

08:30 م

مفاجأة.. نجم الأهلي السابق يوافق على الانضمام للزمالك

08:31 م

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة