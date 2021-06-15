اليوم.. حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على طاولة "زراعة النواب"

تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بالاشتراك مع مكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية.





وكانت اللجنة، ناقشت في اجتماعها، أمس الإثنين، مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالحميد دمرداش، و60 نائب أخرون (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاح، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.



