"شراقي": بحث كاليفورنيا عن تأثير سد النهضة على مصر مدفوع الأجر ومغرض



وأضاف "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية"TEN"، اليوم الاثنين، أن عصام حجي، تخصصه علوم فلكية وليس له علاقة من قريب أو بعيد بالمياه، موضحًا أن البحث بدأ بعبارات سياسية مغرضة، حيث تحدث عن أن مصر والسودان يعتمدوا على اتفاقيات استعمارية أعطت حقوق لمصر والسودان في مياه النيل، فهذه الاتفاقيات تاريخية وسارية ولا يصح وصفها بالاستعمارية، وإنما هذا التعبير تستخدمه إثيوبيا.



وتابع، أن هذا البحث مدفوع الأجر وتم الصرف عليه من جهة قطرية والتي شكرها في نهاية بحثه، منوهًا بأن هذا البحث افترض أشياء غير منطقة، حيث أفترض أن هناك 15 مليار متر مكعب تسريب، و5 مليار متر مكعب نقص في حصة مصر من مياه النيل سنويًا.



قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجية والموارد المائية بجامعة القاهرة أن هناك ادعاء أن البحث الذي تم تحت إشراف عالم الفضاء المصري عصام حجي، والذي يرصد آثار العجز المائي لمصر خلال سنوات ملء سد النهضة تم إجراءه من قبل جامعة كاليفورنيا وهذا غير صحيح، فإجراء بحث بجامعة لا يعني أن الجامعة مسئولة عنه، ولكن البحث يكون الباحث مسئول عنه، وتقوم الجامعة بنشره حالة استيفاءه لشروط البحث.