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اليوم.. "إسكان النواب" تستكمل مناقشة إنشاء وتنظيم اتحاد المطوريين العقاريين
الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 05:45 ص
دينا عبد الستار
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تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المُقدم من النائب عماد سعد حمودة و60 نائب آخرون (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.
وتعقد اللجنة اجتماعها بالإشتراك مع لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.
وتستأنف عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.
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