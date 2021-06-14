وزير الهجرة تكشف عن توجيه رئاسي بشأن المصريين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج إن الدولة المصرية مستعدة لتلبية رغبات المواطنين في الخارج، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأوضحت "مكرم"، خلال حوارها ببرنامج " الحقيقة"، المذاع على قناة " اكسترا نيوز"، اليوم الإثنين أن هناك تكليفات رئاسية بالتواصل مع المصريين في الخارج والاستفادة من خبراتهم، مؤكدة أن لا أحد يستطيع التشكك في ولاء وانتماء المواطن المصري بالخارج لوطنه.



وحول المبادرة الرئاسية التي أطلقتها وزارة الهجرة " اتكلم عربي" قالت: "حظيت المبادرة برعاية من الرئيس السيسي وهذا يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالأجيال الجديدة التي نشأت في الخارج، ولا تقل اهتماما عن المصريين المتواجدين في الداخل.



ونوهت بأن الرئيس السيسي طلب منها زيادة محاو المبادرة وألا تقتصر على تعليم اللغة العربية فقط، موضحة أن المبادرة تتضمن لغة وثقافة وهوية وتقاليد وقيم ومبادئ وقبول الأخر.



وتابعت: "الرئيس السيسي قالي خالي الأولاد يعرفوا يعني ايه حد السعف ورحلة الإسراء والمعراج ويعرفوا أن الدولة المصرية كيان واحد".



وأضافت: "الوزارة عملت على إطلاق تطبيق إلكتروني بالتعاون مع دار نهضة مصر لتعليم اللغة العربية، موضحة أن تطبيق تعليم اللغة العربية يهدف لتعريف الاطفال بتاريخ بلدهم وتم اطلاق المرحلة الأولي من 3 الى 6 سنوات.

