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بعد أحكام "فض رابعة".. بسمة وهبة: "مصر شافت الويل من الإخوان" (فيديو)

الإثنين 14/يونيو/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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علقت الإعلامية بسمة وهبة، على حكم محكمة النقض بتأييد الإعدام في قضية تدبير اعتصام رابعة العدوية، وذلك لمحمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وعبدالرحمن البر و8 آخرين، بالإضافة إلى تعديل العقوبة الصادرة بإعدام 31 متهمًا وتخفيفها إلى عقوبة المؤبد، وتأييد السجن المشدد 10 سنوات لأسامة محمد مرسي، والسجن المؤبد لمحمد بديع وعصام سلطان واخرين.

وقالت "وهبة"، خلال برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور": "بصراحة ربنا أنقذنا من اللي كنا فيه، مصر شافت الويل على يد الجماعة الإرهابية، ولو لا قدر الله كان بقي الحال على ما هو عليه واستمرت الجماعة في الحكم كنا هنبقى فين؟!".
 
وأضافت: "الجماعة عملت اللي ضد الدين والأخلاق والوطنية وكانت في منتهى الخيانة.. الواحد حزين على الدين، لأن الإخوان لعبوا بالدين واستخدموه لمصالحهم، واستخدموا الأخلاق كشعار، لكن الحمد لله إنه كابوس وانزاح وربنا كرمنا بتكاتف البلد كلها شعب وجيش وشرطة، والكل كان ايد واحدة بقيادة رئيسنا جابر الخواطر الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي اللي وقف جنب البلد وسندها وكلنا فرحنا به لأنه قدم روجه في 3 يوليو، وقدم البلد على أي مصلحة".

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