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خبير: مصر فرضت حصارًا قويًا على إثيوبيا

الإثنين 14/يونيو/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور عباس الشراقي، أستاذ المواد المائية، إن التخزين الثاني لسد النهضة يبدأ بعد أسبوعين من الآن، ورغم أنه ضعيف إلا أنه مرفوض تمامًا بدون حدوث أي توافق حول قواعد وتشغيل سد النهضة.

وتابع "شراقي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، ان إثيوبيا تريد أعادة توزيع حصص نهر النيل بين دول حوض نهر النيل، معقبًا: "عايزة تدخلنا متاهات جديدة تاخد 10 سنين مفاوضات"

ولفت إلى أن إثيوبيا تماطل من أجل إضاعة الوقت لفرض الأمر الواقع في مفاوضات سد النهضة، مضيفًا أن حكومة أبى احمد ضعيفة للغاية، وتستغل أزمة سد النهضة لكي تغطي على مشاكلها في الداخل.

وأشار إلى أن الدبلوماسية المصرية تفرض حصارًا قوي جدًا على إثيوبيا، ومن المتوقع أن تصدر جامعة الدول العربية بيانًا قوميًا لدعم مصر والسودان في ازمة سد النهضة". 

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