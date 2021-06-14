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رويترز: وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 600 ألف

الإثنين 14/يونيو/2021 - 09:22 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفاد إحصاء لوكالة "رويترز" بأن مجموع الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوزت 600 ألف حالة اليوم الإثنين.
وكان للنجاح المبكر في توزيع اللقاح في الولايات المتحدة أثر كبير على معدل وفيات كوفيد-19 في البلاد.

في المقابل، يهدد تباطؤ معدلات التطعيم هدف إدارة بايدن المتمثل في حصول 70 في المئة من البالغين الأمريكيين على جرعة واحدة على الأقل، وتطعيم 160 مليونا بالكامل بحلول الرابع من يوليو.

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