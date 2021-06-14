رويترز: وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 600 ألف









أفاد إحصاء لوكالة "رويترز" بأن مجموع الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوزت 600 ألف حالة اليوم الإثنين.

وكان للنجاح المبكر في توزيع اللقاح في الولايات المتحدة أثر كبير على معدل وفيات كوفيد-19 في البلاد.



