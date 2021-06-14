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لميس الحديدي: قطر ستكون داعمة بقوة لمصر والسودان في أزمة سد النهضة

الإثنين 14/يونيو/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن الانظار تتجه لاجتماعات وزراء الخارجية العرب في الدوحة غدًا الثلاثاء "غير العادية " بطلب من مصر والسودان، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات المصرية القطرية تحسنًا متصاعدًا.

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، أن التوقعات تتجه للجوء الجامعة العربية مجددًا إلى مجلس الامن الدولي في ازمة سد النهضة، متسائلة:" ماذا يمكن أن نطلب من مجلس الامن؟، وهل من الممكن أن يدلي المجلس بدلوه، خاصة أن الاتحاد الافريقي يسعى لحل الازمة تحت مظلته.

وتابعت:" اتوقع أن تصدر جامعة الدول العربية بيانًا ذات لهجة متصاعدة، مقارنة بالبيانات السابقة وهناك أنباء عن توجه الجامعة العربية لمجلس الأمن مجددًا".

ولفتت إلى أن محور المجموعة العربية ممثلة في الاردن والسعودية والمغرب والعراق، مكلف بإجراء مشاورات في واشنطن حول سد النهضة، وقد قامت المجموعة بكل هذه المقابلات خلال الشهور الماضية، متوقعة مزيد من التفعيل لدورها خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن هذه المجموعة من الدول الاربعة ستشكل رأس حربة في إجتماعات الجامعة غدًا لحشد الدعم العربي في أزمة سد النهضة.

ولفتت إلى أن إستضافة الدوحة لمؤتمر وزراء الخارجية العرب بالدوحة يتزامن مع التحسن المضطرد في العلاقات المصرية القطرية في إطار تنفيذ إتفاق العلا الخاص بالمصالحة وهذا يترجمه إجتماع وزير الخارجية سامح شكري ونظيره القطري.

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