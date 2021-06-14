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الكشف عن حقيقة رفض ليفربول انضمام صلاح للفراعنة في أولمبياد طوكيو

الإثنين 14/يونيو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، حقيقة رفض فريق ليفربول الإنجليزي، انضمام محمد صلاح لصفوف المنتخب في أولمبياد طوكيو 2020 . 

وقال غريب في تصريحات لبرنامج "90 دقيقة" التي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة: "لم يصلنا رد نهائي من ليفربول بشأن مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد ولم يرفض الفريق الإنجليزي حتى الآن"، مضيفًا: "كما أن اتحاد الكرة لم يبلغنا حتى الآن برفض الطلب". 

وأضاف غريب: "لم أتواصل مع محمد صلاح في الفترة الأخيرة، والجهاز الإداري هو من تواصل مع صلاح، ولنا نظام في مثل هذه الأمور، ونختار اللاعبين المطلوبين بعناية". 

وتابع مدرب المنتخب الأولمبي :"عندما يحدث أي شيء أو رد في ضم محمد صلاح يتم إعلامنا مباشرة، وانضمام صلاح للمنتخب حدث كبير سينشر في العالم كله حال اتخاذ ليفربول القرار النهائي، وعندما يعلمنا ليفربول سنعلن مباشرة، أو ليفربول سيعلن عبر منصاته". 

وواصل شرقي غريب: "لم نخاطب أي لاعب كبير حتى الآن للانضمام المنتخب سوى محمد صلاح، وسنعلن يوم 30 من الشهر الجاري القائمة الكاملة، والأندية كلها عندها مباريات حاليا، ونحن نتابع الحالات الفنية والاصابات قبل الإعلان النهائي". 

وأشار غريب إلى أنه وضع 8 أسماء من اللاعبين الكبار لضم 3 منهم في طوكيو٢٠٢٠، وهم، محمد الشناوي ومحمد أبوجبل وأيمن أشرف ومحمود حمدي الونش وأحمد حجازي وطارق حامد ومحمد النني ومحمد صلاح" ٠

وأتم غريب: "لا يوجد عندي ترتيب في الأسماء الثمانية لأنني لا أعرف الموقف يوم 30، ولا يمكن أن أعلن الترتيب الآن بسبب الظروف والاحتياجات آخر الشهر، وكلهم جاهزين، وتمثيل مصر شرف كبير ".

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