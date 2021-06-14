شوقي غريب يكشف حقيقة رفض ليفربول انضمام صلاح لمنتخب مصر في أولمبياد طوكيو



وتابع المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي: "حصرنا احتياجاتنا في 8 أسماء، وهم محمد الشناوي ومحمد أبو جبل وأيمن أشرف ومحمود الونش وطارق حامد وأحمد حجازي، ومحمد النني، ومحمد صلاح، وتريزيجيه كان في الحسابات قبل أن يصاب بالرباط الصليبي، وننتظر حتى يوم 30 يونيو لاختيار اللاعبين الـ3".



وأردف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي: "كل هؤلاء اللاعبين جاهزون لتمثيل المنتخب الوطني، فالأولمبياد هي ثاني أهم حدث كروي بعد بطولة كأس العالم، لذلك فإن تمثيل مصر فيها شرف للجميع".



وأضاف غريب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور": "لم أتواصل مع محمد صلاح وأنتظر موافقة الأندية الأجنبية على مشاركة لاعبيها مع المنتخب الأولمبي، وحتى الآن لم أطلب من أي لاعب فوق السن الانضمام إلى الفريق سوى صلاح، فبعض الأندية مرتبطة مباريات مثل الأهلي والزمالك، وسننتظر حتى يوم 30 يونيو".