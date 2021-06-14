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"الإقليمي لعلوم الفضاء" يعلن مفاجأة عن مشروع الدلتا الجديدة (فيديو)

الإثنين 14/يونيو/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن علماء الاستشعار عن بعد قاموا بدراسة منطقة الدلتا الجديدة منذ عام 2000، ولكن هذه المنطقة لم نكن نستطيع الوصول إليها بسهولة، بسبب عدم وجود طرق جيدة.

وتابع "النهري"، ان العلماء قاموا برفع تقرير عن الديتا الجديدة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على الفور على تنمية هذه المنطقة بمساحة تبدا 362، مشيرًا إلى أن قام بدراسة هذه المنطقة في البداية بالرادار، فاكتشف وجود فوالق أرضية تحتوي على مياه، معقبًا: "كنا فرحانين جدًا لما لقينا هذه المياه".

ولفت إلى أن أراضي الدلتا رائعة، وتصلح لزراعة جميع أنواع المحاصيل والفاكهة، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة أصبحت خضراء الآن، وتصلح لزراعة 3 مليون فدان.

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