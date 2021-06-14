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موقف الأهلي من استعادة نجمه

الإثنين 14/يونيو/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
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تحدث معتز البطاوي، المشرف على الكرة بفريق سيراميكا كليوباترا، أنه من المبكر للغاية التفاوض على ضم صفقات من النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال معتز البطاوي في تصريحات تليفزيونية عبر "أون سبورت": "الأهلي لديه ارتباطات أفريقية مهمة وصعبة بالوقت الحالي ومن المبكر للغاية، أن يحدد العناصر التي لا يحتاج لخدماتها في الفترة المقبلة".

وتابع: "حال عودة أحمد ياسر ريان للنادي الأهلي، فقد يفكر الأهلي في خروج لاعب من عناصره الهجومية، وهنا سوف نترقب وندرس الموقف، ولكن حتى هذه اللحظة لم نفاوض والتر بواليا أو مروان محسن".

وواصل: "لم نتلق عرضا من الزمالك لضم محمد إبراهيم أو صالح جمعة، وحال حدوث ذلك سيكون القرار في يد ضياء السيد، المدير الفني للفريق، بالإضافة إلى موقف النادي من تعويض اللاعب الذي سيرحل".

وأكمل: "هناك بند يسمح لفريق سيراميكا كليوباترا بشراء رجب بكار بشكل نهائي من صفوف بيراميدز، وهنا القرار سيكون في يد ضياء السيد المدير الفني".

وأتم: "قد نسعى لهذه الخطوة، خصوصا أن بكار من العناصر المهمة بالفريق، كما يعتبر مركز الظهير الأيمن به أزمة في الكرة المصرية".

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