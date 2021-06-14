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موقف الأهلي من استعادة نجمه
الإثنين 14/يونيو/2021 - 09:37 م
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تحدث معتز البطاوي، المشرف على الكرة بفريق سيراميكا كليوباترا، أنه من المبكر للغاية التفاوض على ضم صفقات من النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال معتز البطاوي في تصريحات تليفزيونية عبر "أون سبورت": "الأهلي لديه ارتباطات أفريقية مهمة وصعبة بالوقت الحالي ومن المبكر للغاية، أن يحدد العناصر التي لا يحتاج لخدماتها في الفترة المقبلة".
وتابع: "حال عودة أحمد ياسر ريان للنادي الأهلي، فقد يفكر الأهلي في خروج لاعب من عناصره الهجومية، وهنا سوف نترقب وندرس الموقف، ولكن حتى هذه اللحظة لم نفاوض والتر بواليا أو مروان محسن".
وواصل: "لم نتلق عرضا من الزمالك لضم محمد إبراهيم أو صالح جمعة، وحال حدوث ذلك سيكون القرار في يد ضياء السيد، المدير الفني للفريق، بالإضافة إلى موقف النادي من تعويض اللاعب الذي سيرحل".
وأكمل: "هناك بند يسمح لفريق سيراميكا كليوباترا بشراء رجب بكار بشكل نهائي من صفوف بيراميدز، وهنا القرار سيكون في يد ضياء السيد المدير الفني".
وأتم: "قد نسعى لهذه الخطوة، خصوصا أن بكار من العناصر المهمة بالفريق، كما يعتبر مركز الظهير الأيمن به أزمة في الكرة المصرية".
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