رئيس الاتحاد يتوصل لإتفاق مع التوأم على التجديد





عقد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى أجتماعاً مُطولاً مع الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم و الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة.





وأكد مصيلحى خلال الاجتماع على الثقة الكاملة من جانبه و مجلس إدارة النادى بالقدرات الفنية الكبيرة للتوأم " حسن " ، مُشيراً أن تواجد التوأم، وقيادة فريق الكرة خلال الموسم القادم هدف من أهداف مجلس الإدارة و هو ما تحدث بشأنه في جلسة اليوم مع التوأم في ظل ترحيب الطرفين بذلك، وتم الاتفاق على حسم تفاصيل التعاقد الجديد خلال الأسبوع القادم.





واستعرض رئيس النادى مع التوأم " حسن " كافة الموضوعات الخاصة بالفريق و المراكز التي من المُقرر تدعيم صفوف الفريق بها مستقبلاً، وكذلك التقرير الخاصة بحالة كل لاعب بالفريق على حده.



