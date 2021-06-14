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رئيس الاتحاد يتوصل لإتفاق مع التوأم على التجديد

الإثنين 14/يونيو/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
إسلام عودة
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عقد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى أجتماعاً مُطولاً مع الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم و الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة.

وأكد مصيلحى خلال الاجتماع على الثقة الكاملة من جانبه و مجلس إدارة النادى بالقدرات الفنية الكبيرة للتوأم " حسن " ، مُشيراً أن تواجد التوأم، وقيادة فريق الكرة خلال الموسم القادم هدف من أهداف مجلس الإدارة و هو ما تحدث بشأنه في جلسة اليوم مع التوأم في ظل ترحيب الطرفين بذلك، وتم الاتفاق على حسم تفاصيل التعاقد الجديد خلال الأسبوع القادم.

واستعرض رئيس النادى مع التوأم " حسن " كافة الموضوعات الخاصة بالفريق و المراكز التي من المُقرر تدعيم صفوف الفريق بها مستقبلاً، وكذلك التقرير الخاصة بحالة كل لاعب بالفريق على حده.

وأكد رئيس النادى على كامل دعمه ومساندته للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم و الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة لتحقيق آمال وطموحات جماهير الثغر الوفية خلال المرحلة المقبلة.

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مصيلحي حسام حسن الاتحاد

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