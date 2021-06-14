حملة مسائية لإزالة التعديات والأشكاك المخالفة بنطاق مدينة سفاجا (صور)

ترأست هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، مساء اليوم، حملة إزالة لاحد الاكشاك المخالفة، وذلك بناءً على الشكوى المقدمة من بعض الأهالي القاطنين بشارع خلف مجلس المدينة بقيام أحد المواطنين بالتعدي وتوسعة محيط كشك دون أوراق رسمية أو ترخيص.



وأوضحت رئيس المدينة أن حملة إزالة الإشغالات المرورية، تأتي في إطار السعي نحو القضاء على الإشغالات واستعادة هيبة الدولة.



وأشارت المغربي إلي أنه سوف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين دون محاباه لاحد، حيث شارك في الإزالة عدد من الإدارات التنفيذية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، وتم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر لإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات بالشوارع ومتابعة اللواء محمد بنداري السكرتير العام للمحافظة.