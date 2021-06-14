وزير المالية : 2.5 مليار جنيه حافز للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن موازنة الجمهورية الجديدة توفر كل الدعم للمشروعات القومية التي تخدم حياة المواطنين.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن استيراد غاز أنبوبة البوتجاز قارب على الـ 200 جنيه في ظل الأسعار الجديدة للبترول عالميًا.



وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أن توفير الغاز الطبيعي للمنازل يوفر العملة الصعبة على ميزانية الدولة كما أنه يوفر مصاريف المواطن.



وأكد أن موازنة الجمهورية الجديدة تأتي بعد سنوات الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا أن الموازنة الحالية أكثر 3 أضعاف من موازنة 2014 التي كان العجز فيها 279 مليار جنيه أي ما يمثل أكثر 12 %.



واستطرد، أن موازنة العام الجديدة تأتي في ظل أزمة كورونا وفي وقف نستهدف الوصول إلى معدل نمو 5.4 %، مشيرًا إلى أن هناك 358 مليارات جنيه استثمارات في مشاريع بكل المجالات،



ولفت وزير المالية إلى أن هناك 180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات في الموازنة الجديدة تنفيذًا لاتفاق فض التشابكات، مشيرًا إلى أن القروض نحصل عليها لسد العجز بين المصروفات والإيرادات.



ونوه لوجود تخفيض في دعم المواد البترولية بقيمة 10 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة.



وشدد على أن الموافقة على الموازنة الجديدة جاء بعد شهرين ونصف من المناقشات في لجان مجلس النواب خاصة لجنة الخطة والموازنة، لافتا إلى أن مناقشة في الجلسة العامة.



واختتم أن هناك حافز 2.5 مليار جنيه للعاملين الذين سوف ينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة.

