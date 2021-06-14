خيري رمضان: محمد صلاح لن يشارك مع المنتخب في أولمبياد طوكيو بنسبة 99%

اكد الإعلامي خيري رمضان، أن منتخب مصر الأوليمبي يعاني من تحديات كبيرة بسبب قائمة اللاعبين، حيث أن الدورة الأولمبية ليست من الدوارت المعتمدة من الفيفا، لذا من الممكن ان نفتقد للاعبين على مستوى عالي خلال الفترة المقبلة، لأرتباط أنديتهم بدورات وبطولات كبرى.



وأضاف "رمضان"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، وصول رد من ليفربول اليوم على خطاب مصر بعدم موافقتهم على الاستغناء عن محمد صلاح أو أي لاعب أخر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن محمد صلاح بنسبة 99% غير موجود في طوكيو.



وأوضح خيرى رمضان، أن نادي جالاتا سراي التركي رفض هو الاخر الاستغناء عن مصطفى محمد؛ نظرًا لمشاركته في بطولة أبطال الدوري في أوروبا، كما أن هناك مشكلة أخرى تواجه الأهلي بسبب فريق الأهلي الذي سيلعب في دوري أبطال أفريقيا.