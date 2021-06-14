Advertisements

عضو سابق بمفاوضات سد النهضة يصدم الجميع بهذا الأمر (فيديو)

الإثنين 14/يونيو/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
علق الدكتور احمد المفتي، العضو السابق بالوفد السوداني في مفاوضات سد النهضة، على اجتماع مجلس جامعة الدول العربية غدًا لبحث أزمة سد النهضة.

وقال "المفتي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين،: "هذا الاجتماع لن يؤدي إلى جديد، خاصة أن الجامعة العربية أصدرت قرارًا يدعم الموقف التفاوضي لمصر والسودان، وشكلت لجنة رباعية لهذا الأمر، ولم يحدث أي شيء".

وأشار إلى أن الموقف الإثيوبي متعنت بشكل واضح، ولابد من اتخاذ خطوة لوقف الملء الثاني، مشيرًا إلى ضرورة الذهاب إلى مجلس الأمن وشكوة إثيوبيا، لان هذه الشكوى تعطي السودان ومصر التحرك لوقف الملء الثاني لسد النهضة. 

أخبار تهمك

خاص.. عرض خليجي يُنقذ الأهلي من فخ بادجي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

آخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

منذ ساعة و 10 دقيقة

صفقة الأهلي المنتظرة مُهددة بالفشل

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن حقيقة رفض ليفربول انضمام صلاح للفراعنة في أولمبياد طوكيو

منذ 36 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ يوم

مفاجأة.. نجم الأهلي السابق يوافق على الانضمام للزمالك

منذ ساعة و نصف

ميلان يستعد لحسم صفقتين من ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ يوم

كومان يقرر رحيل ثلاثي ناري لضم صفقة الريال المُنتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

كهربا يحسم قرار رحيله عن الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب من أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:32 م

كهربا يحسم قرار رحيله عن الأهلي

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

03:31 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

08:30 م

مفاجأة.. نجم الأهلي السابق يوافق على الانضمام للزمالك

08:31 م

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل

07:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة