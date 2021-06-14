عضو سابق بمفاوضات سد النهضة يصدم الجميع بهذا الأمر (فيديو)

علق الدكتور احمد المفتي، العضو السابق بالوفد السوداني في مفاوضات سد النهضة، على اجتماع مجلس جامعة الدول العربية غدًا لبحث أزمة سد النهضة.



وقال "المفتي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين،: "هذا الاجتماع لن يؤدي إلى جديد، خاصة أن الجامعة العربية أصدرت قرارًا يدعم الموقف التفاوضي لمصر والسودان، وشكلت لجنة رباعية لهذا الأمر، ولم يحدث أي شيء".



وأشار إلى أن الموقف الإثيوبي متعنت بشكل واضح، ولابد من اتخاذ خطوة لوقف الملء الثاني، مشيرًا إلى ضرورة الذهاب إلى مجلس الأمن وشكوة إثيوبيا، لان هذه الشكوى تعطي السودان ومصر التحرك لوقف الملء الثاني لسد النهضة.

