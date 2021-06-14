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برلماني يكشف حقيقة تشبيهه لـ وزير المالية بسيدنا يوسف

الإثنين 14/يونيو/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف النائب حمادة زهير، عضو مجلس النواب، حقيقة قسمه بالطلاق داخل جلسة البرلمان أن الدكتور محمد معيط أفضل وزير مالية، قائلا: "أه حلفت ودي طبيعية حياتنا في الصعيد بنحلف بالطلاق لنعبر عن صدق ما بداخلنا".

ونفى "زهير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج عبر فضائية "TeN"، مساء الإثنين، ما تم تداوله بأنه شبه وزير المالية بسيدنا يوسف، موضحا أنه شبه الفترة التي يمر بها وزير المالية بسبب الظروف العالمية بنفس طبيعة الفترة التي مر بها سيدنا يوسف، معلقا: "لم أشبه وزير المالية بسيدنا يوسف، وغنما شبهت الظروف".

وأضاف أنه أقسم بالطلاق في الجلسة 3 مرات، كانت إحداهما على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أفضل رئيس، منوها بأن حزب النور كان أكثر من اعترض على قسمه بالطلاق، معلقا: "القسم طلع مني كده".

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