برشلونة يقترب من أولى صفقاته الصيفية





ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه ظهرت أدلة جديدة تدل على اقتراب انتقال الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي إلى برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن عقد ديباي مع ليون ينتهي عقب نهاية الشهر الحالي وأنه أعلن بالفعل عن خوضه تجربة جديدة بداية من الموسم المقبل دون تحديد هويتها.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أنه هناك تقارير قوية تؤكد توصل برشلونة لاتفاق مع ديباي على التعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة بدأ يعرض قميص ممفيس ديباي عبر متجر النادي على الإنترنت على الرغم من أنه لم يوقع بعد على عقود انضمامه إلى البرسا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه يمكن شراء قميص ديباي من متجر برشلونة الرسمي على الإنترنت وتبلغ تكلفته 160 يورو.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة سيعلن يوم الثلاثاء القادم عن قميص الفريق الجديد الذي سيرتديه في الموسم المقبل على ملعبه الكامب نو.