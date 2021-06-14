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مدرب كرواتيا يكشف سر سقوط إريكسن الكارثي

الإثنين 14/يونيو/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
وكالات
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 يعتقد زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا يوم الاثنين أن الموسم الطويل الشاق والذي تأثر بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وإقامة بطولة أوروبا لكرة القدم ربما كان السبب في تعرض كريستيان إريكسن لاعب الدنمارك إلى أزمة قلبية.

واستقرت حالة اللاعب الدنماركي البالغ عمره 29 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال الهزيمة 1-صفر أمام فنلندا في المجموعة الثانية في كوبنهاغن يوم السبت، مما أدى إلى توقف اللعب لنحو ساعتين.

وخضع إريكسن لإنعاش قلبي رئوي على أرض الملعب قبل نقله إلى مستشفى بالقرب من الملعب.

وأبلغ داليتش مؤتمرا صحافيا عبر الإنترنت: شعرنا بالانزعاج من المشهد المروع. كان موسما طويلا تأثر بجائحة فيروس كورونا والآن تقام بطولة أوروبا وهو مجهود كبير على اللاعبين ويتطلب أيضا السفر لمسافات طويلة لبعض الفرق، بعض هذه العوامل ربما لعبت دورا في ذلك.

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