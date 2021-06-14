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موسيماني يصطدم بلجنة التخطيط في الأهلي
الإثنين 14/يونيو/2021 - 10:02 م
محمد الدمتناوي
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رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلب لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء برئاسة محسن صالح، بشأن تدعيم الفريق بحارس مرمى جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن موسيماني رفض اقتراح لجنة التخطيط، بالتعاقد مع حارس مرمى، خلال الفترة المقبلة ليكون مع الثنائي محمد الشناوي وعلي لطفي، نظرًا لعدم وجود خبرات كبيرة لمصطفى شوبير، الحارس الثالث في الفريق.
وتابع المصدر، أن موسيماني رفض طلب لجنة التخطيط، مؤكدًا أن الفريق ليس بحاجة للتعاقد مع أي حارس مرمى.
وأشار المصدر، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وافق على طلب موسيماني، حيث طلب من لجنة التخطيط إغلاق ملف التعاقد مع حارس مرمى، مؤكدًا أن المدير الفني له الكلمة الأولى والأخيرة في ملف الصفقات.
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