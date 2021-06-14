"الأنبوبة انفجرت فيه".. إصابة عجوز بحروق داخل منزله بالصف

أصيب عجوز في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزله بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء محمود شوقي مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي انفجار بنطاق مركز الصف.



وكلف العقيد تامر صالح مفتش مباحث شرق الجيزة بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية نزلة عليان، بمركز الصف.



ونتج عن الحريق إصابة "سيد. أ." 56 سنة، بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 80 %، وجرى نقله إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

