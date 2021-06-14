28 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي ومصر





قال كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بمصر إن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد يقدر بـ28 مليار يورو في العام، بعدما ارتفع بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2004"، منوها بأن مصر هي الشريك التجاري الأكبر للاتحاد في العالم العربي.





جاء ذلك خلال مشاركة سفير الاتحاد الأوروبي في اجتماع الغرفة التجارية بدمياط، اليوم الاثنين، بحضور رجال الأعمال والصناعة وأعضاء الغرفة، الذين بحثوا سبل تدعيم فرص الاستثمار والعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة مع شركات دول التكتل.





وأكد برجر أن الاتحاد الأوروبي يدعم المشروعات الصغيرة التي توفر فرص عمل; مثل مشروعات التعليم الحرفي، وذلك من خلال توفير قروض ميسرة، بالإضافة إلى برامج حماية المرأة، موضحا أن حجم القروض التي وفرها الاتحاد للمشروعات الصغيرة بلغ مليار يورو.. لافتا إلى أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد والاتحاد يعمل على عدم توقف الحركة التجارية بين دول الاتحاد ومصر.





واستعرض الاجتماع كيفية فتح أسواق دول الاتحاد أمام المنتجات الدمياطية، وخاصة الأثاث، والصناعات الغذائية، وبخاصة صناعة الألبان.