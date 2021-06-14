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شعبة الدواجن: لا يوجد استخدام للهرمونات بصناعة الدواجن في مصر

الإثنين 14/يونيو/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن القانون رقم 70 لسنة 2009، الخاص بمنع تداول الطيور الحية، يحول المنتج من سلعة غير قابلة للتخزين لسلعة قابلة للتخزين، ويتم تحويل الدواجن من خلال الذبح من المجازر إلى سلعه مبرده طازجة للاستهلاك السريع، وكذلك إنتاج دواجن مجمدة يتم تخزينها في أوقات زيادة المعروض عن الطلب، موضحًا أن تطبيق هذا القانون يبدأ من المحليات التي تقوم بإنذار المحلات.

وأكد "السيد"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن تطبيق القانون يهدف للحفاظ على الصحة العامة وتحويل المنظومة من نظم تقليدي لنظام جيد يحافظ على الصحة، ولا يهدف لقطع أرزاق العاملين بمحال الدواجن الحية.

وتابع رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أن الدولة لا يمكن أن تغلق هذه المحال وإنما سيتم تحويل المحال من الحي للمبرد، وتوفير فرص عمل جيدة للعاملين بها، مشددًا على أن الدولة تنظر في المقام الأول لمصلحة المواطن والحفاظ على الصحة العامة، مؤكدُا أن الغالبية العظمى من محال بيع الدواجن الحية غير مرخصة وسيتم ترخيصها.

وشدد، على أنه لا يوجد هرمونات في صناعة الدواجن في مصر، وإنما التحرك الإيجابي في البروتين الموجود في الأعلاف هو الذي يتسبب في زيادة حجم الدواجن.

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