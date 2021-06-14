"الفلا بورد".. عرض ترفيهى لنزلاء الفنادق السياحية بالغردقة (فيديو وصور)





تبتكر إدارات الفنادق السياحية المختلفة، بمدينة الغردقة إدخال البهجة على نزلائها بشتى الطرق لتقوم بدورها لتوفير إجازة سعيدة لنزلاء الفنادق، وذلك بظهور عرض مائى جديد تستضيفه الفنادق السياحية لإسعاد النزلاء داخل الفندق وهى لعبة الفلاى بورد التى اشتهرت مؤخرا بفنادق الغردقة، أو كما يطلق عليها الرجل الطائر، ولعبة الفلاى بورد، عبارة عن خراطيم من المياه يمكن من خلالها الطيران بدفع المياه داخل الخراطيم من خلال موتوسيكل البحر، ويقوم لاعب الفلاى بورد المحترف بعمل استعراض من خلالها فى الجو أثناء الطيران مما يلفت انتباه السياح والنزلاء المصريين.وتشهد فنادق محافظة البحر الأحمر، انتعاشة سياحية كبيرة خلال تلك الفترة، بعد عدد من المبادرات التي أطلقها البعض، للترويج للسياحة الداخلية.وقال مجدى عبد الغني، أول لاعب فلاى بورد فى محافظة البحر الأحمر، إن الفلاى بورد تم اكتشافها فى عام 2010 فى فرنسا وتحديدًا فى مدينة مارسليا، حيث اشتعل حريق بالمدينة بمنطقة ملاصقة للبحر، فتم الاستعانة بموتوسيكل بحر وتم تركيب خرطوم مياه به لدفع المياه لإطفاء الحريق وعقب الانتهاء من الحريق، وعند قيام قائد الموتوسيكل البحرى بزيادة سرعته ارتفع لأعلى رجل الإطفاء الممسك بخرطوم المياه.وأضاف لاعب الفلاى بورد المحترف مجدى عبد الغني، أنه منذ تلك اللحظة جاءت فكرة الفلاى بورد وتم استخدامها كلعبة مائية وتم تصنيع أجزائها من حذاء مثبت وخراطيم وقاعدة للثبات خلال الطيران.وأضاف عبد الغنى لــ"لفجر"، أنه شاهد لعبة الفلاى بورد قبل انتشارها فى فيديو على موقع اليوتيوب، وقام بالتنسيق مع الشركة التى تقوم بعملية التدريب عليها فى فرنسا، وسافر وأقام هناك لفترة طويلة وأتقن اللعبة على يد مخترعها شخصيا، وقام بشراء مستلزماتها وكان أول من لعبها فى البحر الأحمر، وأصبحت مصدر بهجة لجميع النزلاء فى الفنادق المختلفة.وأشار عبد الغنى، أنه تم صنع أول فلاى بورد عام 2011، وبدأت أعمال الممارسة والتجارب المختلفة حتى وصل إلى نسبة إتقان 100% وتم تصنيع أول فلاى بورد للسوق ونشر بموديل سنة 2012، مشيرا إلى أنه كانت هناك بعض الصعوبات فى إنهاء إجراءات التراخيص للعبة فى بداية الأمر رغم أنه يعمل فى النشاط البحرى والغوص بسبب أن اللعبة كانت جديدة وغير منتشرة فى مصر.وتقوم الفنادق السياحية بإستضافة لاعب الفلاى بورد ليقوم بعرض شو فى حمامات السباحة الخاصة بالفنادق مع بث أغانى أجنبية مختلفة لإمتاع السياح الذين يتسابقون على ممارستها، حيث شارك فى اللعبة كثير من المشاهير الذين يزورون الغردقة.