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المعاينة تكشف سبب انفجار أسطوانة بوتجاز داخل منزل بالصف

الإثنين 14/يونيو/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت معاينة أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات انفجار أسطوانة بوتجاز داخل منزل بمركز الصف جنوب المحافظة، وإصابة قاطنه بحروق متفرقة.


وبينت المعاينة أنه أثناء إعداد العجوز كوب شاي على اسطوانة غاز صغيرة الحجم، حدث تسرب غاز، ما تسبب في حدوث الحريق الذي امتد إلى جسده وتسبب في إصابته.


تلقى اللواء محمود شوقي مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي انفجار بنطاق مركز الصف.


وكلف العقيد تامر صالح مفتش مباحث شرق الجيزة بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل بقرية نزلة عليان، بمركز الصف.


ونتج عن الحريق إصابة "سيد. أ." 56 سنة، بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 80 %، وجرى نقله إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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