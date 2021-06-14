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عاجل - الموت يُفجع أحمد شوبير

الإثنين 14/يونيو/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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توفى منذ قليل عصام شوبير عضو مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي، وشقيق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، ومقدم البرامج الحالي عبر شاشة (أون تايم سبورتس) الرياضية.

وكتب شوبير ناعيًا شقيقه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك : “إنا لله وإنا اليه راجعون .. البقاء والدوام لله.. توفى الى رحمة الله تعالى أخي الصغير وحبيبي عصام”.

ويتقدم موقع "الفجر الرياضي" بخالص العزاء إلى الإعلامي اللامع أحمد شوبير في وفاة أخيه، داعيين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بالرحمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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