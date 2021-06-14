"روتاري النزهه" يفتتح مشروع تطوير وحدة الكلى بمستشفى أبو قير العام

افتتح نادي "روتاري إسكندرية النزهه" برئاسة محمد علي يوسف مشروع النادي، لتطوير ورفع كفاءة 'وحدة الكلى' بمستشفى أبو قير العام وإنشاء غرفة طوارئ لمرضى حالات الكلى.



وقال الدكتور "محمد علي يوسف" في تصريح اليوم أنها تشتمل على ٤ ماكينات غسيل كلوي، ومزوده بشبكة غازات ومونيتورز للطوارئ، وعيادة لمناظرة حالات مرضى الكلى، مع تغيير كافة الأبواب والشبابيك بالوحدة، وتزويدها بجهاز تكييف وعدد ٣ شاشات تليفزيون للمرضى للمساعدة أثناء قضاء وقت الغسيل الطويل.



وتابع أنه تم تطوير ورفع كفاءة الحمامات، وتقوم الوحدة بحوالي (١٢٠٠) دورة غسيل للمرضي شهريًا.



وحضر الإفتتاح مع رئيس النادي من أعضاء مجلس الإدارة جيهان طامو رئيس لجنة المشروعات، وطارق الحلوجي رئيس لجنة العضوية، ومعتز عبد الله رئيس لجنة العلاقات العامة، ونايره فوزي عضو لجنة المشروعات بالنادي.

